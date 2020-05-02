«Я тоже хорошая»: Дочь певицы Юлии Началовой Вера начала улыбаться спустя год после смерти матери
Дочь певицы Юлии Началовой Вера начала улыбаться спустя год после смерти артистки. В течении длительного времени наследница исполнительницы страдала от глубокой депрессии, из-за чего родные очень волновались за её здоровье.
Родственники Веры Алдониной несколько раз показывали её психологу, но он отметил, только время и эмоциональная поддержка близких помогут ей справиться с потерей Юлии Началовой. Судя по всему, недавно девочке стало легче переживать утрату и начала улыбаться. Майские праздники наследница певицы решила провести в загородном доме с отцом, футболистом Евгением Алдониными и его супругой Ольгой.
Жена спортсмена старается поддержать падчерицу, давая понять, что она для нее как родная. На одном из видео, которое опубликовано в микроблоге Ольги Алдониной в Instagram, она прогуливается по саду. «Погода сегодня замечательная», — сообщила супруга футболиста Евгения Алдонина. Через некоторое время из кустов на дорожку выскочила дочь покойной исполнительницы с улыбкой на лице, заявляющая: «Я тоже хорошая». Сперва Ольга Алдонина растерялась, но затем сориентировалась и рассмеялась.
Родственники Веры Алдониной несколько раз показывали её психологу, но он отметил, только время и эмоциональная поддержка близких помогут ей справиться с потерей Юлии Началовой. Судя по всему, недавно девочке стало легче переживать утрату и начала улыбаться. Майские праздники наследница певицы решила провести в загородном доме с отцом, футболистом Евгением Алдониными и его супругой Ольгой.
Жена спортсмена старается поддержать падчерицу, давая понять, что она для нее как родная. На одном из видео, которое опубликовано в микроблоге Ольги Алдониной в Instagram, она прогуливается по саду. «Погода сегодня замечательная», — сообщила супруга футболиста Евгения Алдонина. Через некоторое время из кустов на дорожку выскочила дочь покойной исполнительницы с улыбкой на лице, заявляющая: «Я тоже хорошая». Сперва Ольга Алдонина растерялась, но затем сориентировалась и рассмеялась.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:34