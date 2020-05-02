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Доктор Комаровский назвал основные ошибки при использовании санитайзера

Евгений Комаровский назвал основные ошибки людей при использовании санитайзера. Познавательный ролик доктор разместил на своем YouTube-канале.
Доктор Комаровский назвал основные ошибки при использовании санитайзера

Врач рассказал, что бессмысленно обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности и тележки в магазинах, поскольку часть вирусов и бактерий выживают. Если речь идет о руках, то способ эффективен.
«Не забывайте, что руки нужно тщательно обрабатывать после каждого прикосновения к предметам и поверхностям вне вашего дома», - заявил Комаровский.

Доктор считает, что риск заражения зависит от количества попавших в организм вирусов. Вероятность подхватить КВИ возрастает у людей, находящихся в плохо проветриваемых и небольших помещениях.

Ранее ученые рассказали, что обнаружили пять разных видов кожных проявлений коронавируса.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:24

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