Диетологи рассказали, почему не стоит пить кофе при болезни кишечника





Когда возникают проблемы с кишечником, организм должен получать больше жидкости, а кофеин выводит ее. Бодрящий эффект ароматного напитка приводит к тому, что стимулируется перистальтика кишечника, провоцируя диарею. Поэтому во время недомогания лучше отказаться от кофе, так как в противном случае на борьбу организма с болезнью понадобится намного больше времени.Кроме этого, необходимо следить за одновременным употреблением кофе и лекарственных препаратов. В некоторых таблетках уже содержится кофеин. Также диетологи пришли к выводам, что нельзя резко отказываться от ароматного напитка, если ранее человек употреблял его ежедневно. В таком случае можно нанести организму вред.