Эвелина Бледанс показала соседям в Подмосковье мастер-класс с электропилой

«Мир. Труд. Май. Сегодня познакомилась с электропилой. День прошел душевно. Прокачала спину. Кстати, бревна можно использовать в качестве тренажера. Берем ветку в руки и начинаем приседать. Спорт во благо!» - заявила Бледанс.

Бледанс вышла во двор в безрукавке с меховым воротником и шапке с помпоном. Ведущая взяла цепную пилу и начала спиливать ветки деревьев, мешающие нормальному проезду автомобилей. Артистке удалось привести в порядок растительность у забора, а потом она начала убирать сухие ветки.Фоллоевров восхитил юмор звезды. Для многих артистка стала образцом женщины, которая, как говорится, может в горящую избу войти и коня на скаку остановить.