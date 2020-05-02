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Эвелина Бледанс показала соседям в Подмосковье мастер-класс с электропилой

Эвелина Бледанс пережидает карантин в подмосковном доме. 1 мая ведущая решила поработать на участке и освоить принцип действия электропилы.
Эвелина Бледанс показала соседям в Подмосковье мастер-класс с электропилой

Бледанс вышла во двор в безрукавке с меховым воротником и шапке с помпоном. Ведущая взяла цепную пилу и начала спиливать ветки деревьев, мешающие нормальному проезду автомобилей. Артистке удалось привести в порядок растительность у забора, а потом она начала убирать сухие ветки.
«Мир. Труд. Май. Сегодня познакомилась с электропилой. День прошел душевно. Прокачала спину. Кстати, бревна можно использовать в качестве тренажера. Берем ветку в руки и начинаем приседать. Спорт во благо!» - заявила Бледанс.

Фоллоевров восхитил юмор звезды. Для многих артистка стала образцом женщины, которая, как говорится, может в горящую избу войти и коня на скаку остановить.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:17

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