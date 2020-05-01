В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем безработным
В России безработным гражданам предложили платить пособие в размере МРОТ или более, если в регионе получения положена доплата. Инициатива, направленная кабмину, исходит от СПЧ.
Месяц назад на сайте права2020.рф запустили «горячую линию». К юристам поступили сотни вопросов о мерах поддержки во время пандемии. Большинство россиян жаловались, что остались без работы и обещанных выплат. Многим, кому все-таки удалось получить статус безработного, вместо обещанных 12 130 рублей выплатили на руки 2-3000 рублей. Специалистам приходилось разбираться с каждым конкретным случаем, объясняя, что причиной материальных проблем стал работодатель, выплачивающий «серые» зарплаты.
ИП столкнулись с другой проблемой – банки под разными предлогами не хотели предоставлять кредитные каникулы и пытались уговорить заключить договора реструктуризации, которые на деле приводили к росту процентной ставки.
Месяц назад на сайте права2020.рф запустили «горячую линию». К юристам поступили сотни вопросов о мерах поддержки во время пандемии. Большинство россиян жаловались, что остались без работы и обещанных выплат. Многим, кому все-таки удалось получить статус безработного, вместо обещанных 12 130 рублей выплатили на руки 2-3000 рублей. Специалистам приходилось разбираться с каждым конкретным случаем, объясняя, что причиной материальных проблем стал работодатель, выплачивающий «серые» зарплаты.
ИП столкнулись с другой проблемой – банки под разными предлогами не хотели предоставлять кредитные каникулы и пытались уговорить заключить договора реструктуризации, которые на деле приводили к росту процентной ставки.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:58