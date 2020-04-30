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Microsoft предупредила об опасности бесплатных фильмов

Специалисты компании Microsoft предупредили об опасности бесплатных фильмов. Особенно это касается картин, доступных к просмотру на онлайн-сервисах.
Microsoft предупредила об опасности бесплатных фильмов

«Во многих странах сейчас сохраняется режим самоизоляции. Из-за этого гражданам приходится проводить все освободившееся время дома за просмотром любимых фильмов или сериалов. При воде на онлайн-кинотеатры стоит помнить, что ролики на них воспроизводятся после предварительной загрузки. Вместе с ними на компьютер может скачаться файл, запускающий процесс notepad.exe. После его установки ПК оказывается в руках мошенников, применяющих его для скрытого майнинга», - рассказали специалисты Microsoft.

Также опасность может подстерегать пользователей на торрент-трекерах. Часто фильм во время загрузки скачивается в папке, в которой содержатся скрытые системные файлы. Особенно это касается официальных релизов с отдельно прописанными субтитрами, фирменным меню цифрового издания и многим другим.

По словам специалистов, фоновые процессы, запускающиеся вместе с фильмами, не могут определяться антивирусным программным обеспечением, так как не несут никакой опасности для системы. Вычислить их можно только в диспетчере задач по названию. Эксперты рекомендуют смотреть фильмы и сериалы исключительно на проверенных ресурсах.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:23

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