На сибирской пихте нашли новые патогенные грибы

«Новому виду гриба свойственна фитопатогенность. Он может жить не только на пихте, как его сородичи, но и на обыкновенных елях. Ареалы хвойных растений в России пересекаются в центральных регионах, из-за чего существует большая опасность распространения штамма по территории страны», - рассказали ученые из ФИЦ КНСО РАН.





Впервые грибы из аналогичного семейства были обнаружены в 2006 году. Тогда они поражали только пихты Восточный Саян. У деревьев деформировался ствол, после чего в течение нескольких месяцев полностью отмирали ветви. В самой древесине погибали клетки камбия, отвечающие за передачу питательных веществ от кореньев к кроне.Специалисты ФИЦ КНСО РАН рассказали, что возбудителем заболевания деревьев является гриб, относящийся к роду Corinectria . Как правило, он поражает только хвойные породы. Сибирские штаммы при этом имеют массу отличий от канадских и австрийских. По своей структуре они напоминают грибки, поражающие плодоносящие деревья в южных регионах.