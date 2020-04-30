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На сибирской пихте нашли новые патогенные грибы

На сибирской пихте ученым удалось найти новые патогенные грибы. Паразиты отличаются повышенной активностью спор, которые очень быстро передаются от одного растения к другому.
На сибирской пихте нашли новые патогенные грибы

Впервые грибы из аналогичного семейства были обнаружены в 2006 году. Тогда они поражали только пихты Восточный Саян. У деревьев деформировался ствол, после чего в течение нескольких месяцев полностью отмирали ветви. В самой древесине погибали клетки камбия, отвечающие за передачу питательных веществ от кореньев к кроне.

Специалисты ФИЦ КНСО РАН рассказали, что возбудителем заболевания деревьев является гриб, относящийся к роду Corinectria . Как правило, он поражает только хвойные породы. Сибирские штаммы при этом имеют массу отличий от канадских и австрийских. По своей структуре они напоминают грибки, поражающие плодоносящие деревья в южных регионах.
«Новому виду гриба свойственна фитопатогенность. Он может жить не только на пихте, как его сородичи, но и на обыкновенных елях. Ареалы хвойных растений в России пересекаются в центральных регионах, из-за чего существует большая опасность распространения штамма по территории страны», - рассказали ученые из ФИЦ КНСО РАН.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:30

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