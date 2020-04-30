Песков сравнил антироссийские санкции с «бандитскими рестрикциями»

«Конечно, пройдет время, но мы обязательно устраним все последствия кризиса. У нас есть много расчетов, прогнозов и механизмов восстановления экономики до прежнего уровня. Сейчас вся страна должна собраться и перешагнуть через проблемы. Воспринимайте текущую ситуацию, как процесс закаливания», - заявил Песков.





Пресс-секретарь напомнил, что РФ 6 лет живет в условиях жестких ограничений. Назвать их законными санкциями сложно, поэтому Песков сравнивает меры, не связанные с решением СБ ООН, с рестрикциями. России удалось повернуть их себе во благо, но до полной самодостаточности, которая важна при недобросовестной конкуренции и повышенной враждебности, еще далеко. Полученный опыт власти используют для антикризисного продвижения.