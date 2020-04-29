Евгений Папунаишвили выступил с критикой в адрес членов жюри шоу “Танцы со звездами”

Евгений Папунаишвили, который участвует в шоу “Танцы со звездами” в паре с Марией Иваковой, отметил, что многим необходимо несколько лет тренировок, чтобы держать позицию в руках на протяжении всего танца, но его звездная партнерша сделала это всего за два дня. Он подчеркнул, что удерживая “рамку” нужно еще танцевать сложную технику ногами. Артист сожалеет о том, что в этом сезоне шоу никто из судей “не в состоянии” профессионально оценить мастерство участников. Комментарии Дарьи Златопольской ему показались дельными, что он не смог сказать подобное в отношении других членах жюри. Артист подчеркнул, что боится, что судьи превратят этот проект в “дружеский междусобойчик”.Евгений Папунаишвили выразил обеспокоенность не только своими оценками, но и своих конкурентов. Он видит, что у многих получаются сложные вещи, о которых забывают упомянуть члены жюри.