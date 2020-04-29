В работе соцсети Instagram произошел крупный сбой





Платформа Downdetector занимается отслеживанием багов и различных дефектов в работе популярных веб-ресурсов. Массовые неполадки в соцсети Instagram особенно остро отмечались у юзеров из США, Великобритании и Малайзии. Что касается России, то проблемы с функциональностью наблюдаются у жителей Воронежа. Большая часть пользователей (39 %) жалуется на выгрузку новостной ленты, 36% на невозможность размещения постов, а 23 % - не могут опубликовать "историю".Подобный крупный сбой ранее зафиксировали клиенты сети МТС. За сутки отчеты пришли от 89 пользователей. По информации сервиса по регистрации нарушений, баги чаще всего возникали у владельцев устройств из Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Москвы, Казани и Тюмени. Основные претензии касались широкополосного и мобильного интернета, а в меньшей степени - мобильной связи среди жителей Петербурга, Новосибирска и Перми.