Названы причины тяги человека к сладкой, соленой или кислой пище





Постоянное желание съесть сладости означает недостаточное количество углеводов в организме, поэтому необходимо регулярно употреблять каши и овощи. Справиться со спонтанной тягой, свидетельствующей о нехватке глюкозы, поможет употребление после основного приема пищи маленького кусочка шоколада, сладких фруктов или сухофруктов. Потребность в кислых продуктах возникает после поедания в большом количестве жирной пищи, поэтому медики рекомендуют заменить ее овощами.Человеческий организм может требовать кислого также в случае ослабления иммунитета и наличия простудных заболеваний. Специалисты рекомендуют пить заваренный шиповник, а также есть апельсин и киви. Эксперты предупреждают, что если тяга к кислому не прекращается, а еще дополняется постоянным отсутствием аппетита, появлением отрыжки в течение дня, и метеоризма после еды, то следует обратиться к доктору.Желание употребить соленую пищу может свидетельствовать о нехватке в организме хлоридов, поэтому следует добавить в рацион свеклу, морскую капусту и сельдерей. Однако тяга к соленому, длящаяся долгое время, и сопровождающаяся выпадением волос, болью в суставах, ломкостью ногтей, слабостью и головокружением, является поводом для посещения врача.