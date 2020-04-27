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Названы причины тяги человека к сладкой, соленой или кислой пище

Медики рассказали, что тяга к сладкой, соленой или кислой пище может свидетельствовать о нехватке в организме человека определенных витаминов и минералов. В некоторых случаях длительное желание съесть такие продукты является поводом для обращения в клинику.

Постоянное желание съесть сладости означает недостаточное количество углеводов в организме, поэтому необходимо регулярно употреблять каши и овощи. Справиться со спонтанной тягой, свидетельствующей о нехватке глюкозы, поможет употребление после основного приема пищи маленького кусочка шоколада, сладких фруктов или сухофруктов. Потребность в кислых продуктах возникает после поедания в большом количестве жирной пищи, поэтому медики рекомендуют заменить ее овощами.

Человеческий организм может требовать кислого также в случае ослабления иммунитета и наличия простудных заболеваний. Специалисты рекомендуют пить заваренный шиповник, а также есть апельсин и киви. Эксперты предупреждают, что если тяга к кислому не прекращается, а еще дополняется постоянным отсутствием аппетита, появлением отрыжки в течение дня, и метеоризма после еды, то следует обратиться к доктору.

Желание употребить соленую пищу может свидетельствовать о нехватке в организме хлоридов, поэтому следует добавить в рацион свеклу, морскую капусту и сельдерей. Однако тяга к соленому, длящаяся долгое время, и сопровождающаяся выпадением волос, болью в суставах, ломкостью ногтей, слабостью и головокружением, является поводом для посещения врача.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:30

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