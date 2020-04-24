Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала апартаменты в «Москва-Сити»









Светлана Ходченкова, находясь на социальном дистанцировании, радует поклонников серией снимков своей квартиры в «Москва-Сити». Фотографии актрисы наполнены лёгкостью и воздушностью. Артистка сообщила, что является «Царевной в самоизоляции», поскольку часто отмечает именно этот хэштег под фото. Также она призывает всех сидеть дома, используя в соответствующих публикациях хэштег #stayhome.На фотография можно заметить, что в квартире знаменитости стоят панорамные окна, благодаря чему пространство заполнено светом и кажется будто много свободного места. Интерьер украшен довольно практичной мебелью. На фотографиях Ходченкова продемонстрировала пару кресел, диван, стол и светильники. Поклонники отметили стильность и красивое оформление апартаментов и предложили устроить roomtur по жилью. Особенно привело в восторг фолловеров то, что знаменитость живёт на верхних этажах небоскреба, а из окон открывается прекрасный вид.