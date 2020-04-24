Эксперт Александр Бахтин рассказал о правильном вложении в золото на фоне кризиса
Эксперт Александр Бахтин из компании «БКС Премьер» подробно объяснил, как на фоне начинающегося в РФ и мире кризиса правильно распорядиться сбережениями и вложиться в золото. Подобные инвестиции помогут избежать риска, но прибыль не принесут.
Золото стало единственным активом во время торгов, выигрывающим на фоне кризиса. За первый квартал его цена подскочила на 13%. Востребованным оказался не только физический, но и популярный в последние годы виртуальный металл. Во втором случае речь идет о фьючерсах или обезличенном металлическом счете. ОМС является доступным и выгодным инструментом для частных инвесторов, хотя бы немного разбирающихся в трейдинге.
При покупке золотых украшений человек получает осязаемый актив, защищенный от девальвации и инфляции. Недостатком слитков является их низкая ликвидность и дополнительные расходы на аренду банковской ячейки. Вместо слитков можно купить золотые монеты, которые не облагаются НДС и могут быть реализованы на вторичном рынке.
Золото стало единственным активом во время торгов, выигрывающим на фоне кризиса. За первый квартал его цена подскочила на 13%. Востребованным оказался не только физический, но и популярный в последние годы виртуальный металл. Во втором случае речь идет о фьючерсах или обезличенном металлическом счете. ОМС является доступным и выгодным инструментом для частных инвесторов, хотя бы немного разбирающихся в трейдинге.
При покупке золотых украшений человек получает осязаемый актив, защищенный от девальвации и инфляции. Недостатком слитков является их низкая ликвидность и дополнительные расходы на аренду банковской ячейки. Вместо слитков можно купить золотые монеты, которые не облагаются НДС и могут быть реализованы на вторичном рынке.
«Ни один из названных мной способов не несет процентного дохода. Золото – всего лишь стратегическая инвестиция, меняющая свою ценность только на фоне войн и кризисов», - считает Бахтин.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:08