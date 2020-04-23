Экс-супруг Натальи Красновой не платит сыновьям алименты

С шоуменом Наталья Краснова рассталась из-за финансовых проблем. Бывший муж попросил ее отказаться от алиментов, а она едва могла тогда прокормить своих близнецов. Накануне развода юмористка трудилась на трех работах и заботилась о двух детях. Когда Александр Алымов приезжал из командировок, он уходил к друзьям и часто был в запоях. Будущей знаменитости было обидно, что ради семьи он ушла со сцены, а муж оказался просто «тридцатилетним ребенком». Чтобы не платить алименты, шоумен сделал справку, что он официально не работает и выплачивал на близнецов всего 10 тысяч рублей в месяц.По словам 39-летней артистки, экс-супруг уговорил ее оказаться от алиментов. Он говорил, что у него чувство, будто он откупается от детей. Поэтому обещал приезжать к сыновьям и помогать им деньгами. С тех пор бывшего супруга Наталья Краснова не видела. У него новая семья и трое детей. Шоумен ведет телешоу «Студия СОЮЗ».Стендап-артистка на сегодняшний день имеет огромный успех: гастролирует по стране с концертами, продает свои книги и ведет популярный блог. В личной жизни у нее также все хорошо, рядом есть любимый мужчина.