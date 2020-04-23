Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон оголил свой торс для фанатов

Последнее время Том Фелтон публикует в своем аккаунте Instagram только фотографии своей собаки, поэтому поклонники были рады увидеть самого актера. На снимке Драко Малфой предстал перед фанатами в белых штанах и с голым торсом. Фото сделано при помощи старой зеркальной камеры в черно-белых тонах, что придает ему шарма. Поклонники усыпали кумира комплиментами, отметив отличную физическую форму Тома Фелтона.Съемки последней части «Гарри Поттера» закончились десять лет назад, но актеры франшизы продолжают общение. При этом Фелтона часто видят в компании Эммы Уотсон (Гермионы), что стало поводом для сплетен в Сети. Пользователи приписывают им роман, но актеры пока не комментируют слухи. Все же большинство поклонников одобряют отношения бывших коллег по цеху, поэтому надеются на правдивость предположений.