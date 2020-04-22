"Умерла 1 января": Антон Гусев до сих пор не может смириться с кончиной бабушки

«Родители для меня являются самым ценным, что есть в жизни. Я понимаю, что у публичного человека все его родственники также подвергаются обсуждениям. Мне это не нравится, но я готов терпеть. Естественно, если такие диалоги не переходят границы. Иногда даже не хочется публиковать снимок с мамой, опасаясь комментариев от хейтеров», - рассказал Гусев.

«Бабушка умерла первого января, что вдвойне трагично. Маму сильно пошатнуло, так как у нее всегда был тесный контакт с ее мамой. Бабушка планировала приехать к нам, но случиться этому было не суждено», - отметил Гусев.





Гусев на своей странице в Instagram часто сталкивается с критикой от подписчиков, которые не стесняются обсуждать даже его родителей. По словам экс-участника «Дома-2», подобные высказывания его расстраивают, но за долгие годы он научился их игнорировать. Несмотря на это, существуют темы, которые сильно обижают Гусева.Экс-участник «Дома-2» отметил, что после смерти родственницы его мама долгое время не могла справиться с переживаниями. По словам молодого человека, между ними установилась некая связь. Утрата отразилась и на самом Гусеве.