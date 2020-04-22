В Госдуме признали нехватку парковочных мест в городах России из-за каршеринга
В Госдуме признали наличие проблемы нехватки парковочных мест в городах России из-за каршеринга. В связи с введенным карантином из-за коронавируса компании приостановили свою деятельность, из-за чего неиспользуемые автомобили простаивают.
Автомобили, принадлежащие каршеринговым компаниям, заполнили улицы Санкт-Петербурга и Москвы. Как отметил представитель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, из-за режима самоизоляции стало заметно огромное количество машин, которое раньше не бросалось в глаза. Несмотря на то, что в основном транспортные средства припаркованы правильно, эксперты не исключают наличия проблемы. Лысаков подтвердил: этот вид бизнеса становится опасным, поскольку на такие компании нет никаких рычагов давления.
Эксперт посоветовал гражданам, чей автомобиль оказался зажат каршеринговым транспортным средством, обратиться в службу поддержки или отправить снимок в ГИБДД. Слова специалиста передает издание newinform.com.
Автомобили, принадлежащие каршеринговым компаниям, заполнили улицы Санкт-Петербурга и Москвы. Как отметил представитель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, из-за режима самоизоляции стало заметно огромное количество машин, которое раньше не бросалось в глаза. Несмотря на то, что в основном транспортные средства припаркованы правильно, эксперты не исключают наличия проблемы. Лысаков подтвердил: этот вид бизнеса становится опасным, поскольку на такие компании нет никаких рычагов давления.
Эксперт посоветовал гражданам, чей автомобиль оказался зажат каршеринговым транспортным средством, обратиться в службу поддержки или отправить снимок в ГИБДД. Слова специалиста передает издание newinform.com.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11