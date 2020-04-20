АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты





Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину. В тексте гендиректор АСИ просит дать добро на индексацию окладов и пенсий, поскольку с ростом доходов россияне начнут покупать больше продуктов, что подстегнет промышленность.Эксперты подсчитали, что для проведения индексации потребуется повысить расходы бюджета на 500 млрд – 1 трлн рублей. Пойдет ли на такой шаг правительство, неизвестно, поскольку сейчас важнее поддержать экономику и не дать разориться бизнесу.