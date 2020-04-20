АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
В России бюджетникам могут поднять пенсии и заработные платы. Размер индексации колеблется от 5% до 10%. Предложение подготовлено представителями АСИ ради повышения спроса на товары и услуги, просевшие из коронавирусного кризиса.
Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину. В тексте гендиректор АСИ просит дать добро на индексацию окладов и пенсий, поскольку с ростом доходов россияне начнут покупать больше продуктов, что подстегнет промышленность.
Эксперты подсчитали, что для проведения индексации потребуется повысить расходы бюджета на 500 млрд – 1 трлн рублей. Пойдет ли на такой шаг правительство, неизвестно, поскольку сейчас важнее поддержать экономику и не дать разориться бизнесу.
Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину. В тексте гендиректор АСИ просит дать добро на индексацию окладов и пенсий, поскольку с ростом доходов россияне начнут покупать больше продуктов, что подстегнет промышленность.
Эксперты подсчитали, что для проведения индексации потребуется повысить расходы бюджета на 500 млрд – 1 трлн рублей. Пойдет ли на такой шаг правительство, неизвестно, поскольку сейчас важнее поддержать экономику и не дать разориться бизнесу.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:24