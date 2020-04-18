Ученые: Тошнота может быть первым симптомом коронавируса

«Симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта, были выявлены у 31,9 процента пациентов. Примерно у 40 процентов диагностировали повышение уровня патологического фермента печени. Проблемы с работой кишечника у трети заразившихся проявились значительно раньше, чем кашель и температура», - рассказали авторы исследования.





По данным МОЗ, основным симптомом коронавируса является сильный сухой кашель, постепенно переходящий в отдышку. Также спустя несколько дней после заражения у пациента начинает подниматься температура, достигающая критических показателей. Специалисты отмечают, что на фоне данных симптомов не все обращают внимание на тошноту и диарею.Исследователи отмечают, что в первые дни еще до выделения штамма коронавируса тестирование на него производилось на основе самых распространенных симптомов, ввиду чего часть зараженных так и не удалось определить. Специалисты изучили карты пациентов из США и Китая, которые в итоге были выписаны после лечения. Сразу после госпитализации примерно треть из них находилась в реанимации. Также известно, что 53 процента зараженных составили мужчины.Специалисты отмечают, что диарея и тошнота могут быть первыми признаками заболевания, но не во всех случаях. Пациенты с сильным иммунитетом также испытывали дискомфорт в желудке, однако после этого течение коронавируса у них напоминало обычную ОРВИ.