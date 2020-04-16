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Ученые из Бразилии доказали способность пауков “мыслить” благодаря паутине

Ученые из Бразилии доказали, что пауки могут “мыслить” благодаря своей паутине. Результаты нового исследования, автором которого выступил биолог Хилтон Джапьясу, опубликованы в издании QM.

В результате эволюции некоторые виды пауков отказались от круглой паутины ради более легких способов поимки добычи. Чтобы доказать это Хилтон Джапьясу в 2008 году поместил 12 видов особей, собранных в Бразилии, и дождался, пока они сплетут обычную ловушку. Затем некоторые нити были обрезаны и опущены в коробку со сверчками.

Часть пауков воспользовалась возможностью и достала своих жертв. Это заставило исследователя предположить, что нестандартные проблемы заставляют членистоногих задуматься над их решением. Вместе с коллегой Кевином Лаландом, представляющим Университет Сент-Эндрюса, биолог опубликовал в журнале Animal Cognition статью о том, что паутина является для пауков регулируемой частью сенсорного аппарата, и на нее расширяется когнитивная система. В связи с данным предложением научное сообщество увидело другие примеры, которые показывают, что для решения когнитивных задач животные используют не только мозг и тело. Наглядным образцом стал осьминог, нейроны у которого располагаются не только в центральном мозге, но и в щупальцах.

Джапьясу предположил, что пауки передают обработку информации объектам, которые находятся вне их тел. Чтобы эта теория работала, паук и паутина должны иметь способность влиять друг на друга. Для проверки предположения биолог проанализировал действия членистоногого во время строительства. Оказалось, что на сигнал более плотных нитей паук реагировал гораздо быстрее, а во время голодания он затягивал их туже, чтобы настроиться даже на небольшую добычу. Однако многие биологи сомневаются, что это взаимодействие приводит к созданию более крупной когнитивной системы. Ключевым вопросом для критиков является семантическое различие, но статья Джапьясу определяет познания с точки зрения получения, обработки и хранения информации.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:09

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