Роза Сябитова поздравила дочь Ксению с днем рождения

Роза Сябитова напомнила поклонникам, что 15 апреля ее дочь Ксения Сябитова празднует день рождения. Телеведущая назвала наследницу “прелестью” и “красавицей”, а также пожелала ей счастья и любви. Ведущая шоу “Давай поженимся!” пообещала всегда помогать дочери и поддерживать ее. По признанию Сябитовой, в день, когда появился на свет ее второй ребенок, она знала, что “родился ангел”.Роза Сябитова призналась, что счастлива быть матерью такой дочери, а также призналась ей в любви. В комментариях многочисленные подписчики телеведущей присоединились к поздравлениям.