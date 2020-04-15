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Роза Сябитова поздравила дочь Ксению с днем рождения

Роза Сябитова поздравила с днем рождения дочь Ксению Сябитову, которой исполнилось 28 лет. Телеведущая опубликовала новые фотографии своей наследницы в Instagram-аккаунте.

Роза Сябитова напомнила поклонникам, что 15 апреля ее дочь Ксения Сябитова празднует день рождения. Телеведущая назвала наследницу “прелестью” и “красавицей”, а также пожелала ей счастья и любви. Ведущая шоу “Давай поженимся!” пообещала всегда помогать дочери и поддерживать ее. По признанию Сябитовой, в день, когда появился на свет ее второй ребенок, она знала, что “родился ангел”.

Роза Сябитова призналась, что счастлива быть матерью такой дочери, а также призналась ей в любви. В комментариях многочисленные подписчики телеведущей присоединились к поздравлениям.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05

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