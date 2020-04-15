В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada «Консул»





Пару десятков лет назад посетители Московского автосалона могли оценить экземпляр лимузина Lada «Консул» с индексом 21109. Этот необычный автомобиль на основе «десятки» получил модифицированную платформу, что позволило усилить кузов и увеличить длину до 4,91 метра. Модель существенно отличалась от тогдашних линеек АвтоВАЗа благодаря оригинальной радиаторной решетке, встроенным противотуманным фарам и боковыми дефлекторами.«Консула» приводил в движение 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 93 л. с., который дополнялся 5-ступенчатой «механикой». Эксперты отмечают, что это был полноценный лимузин, а не габаритный седан: салон получил качественную кожаную отделку, вместо дивана размещались два раздельных кресла, а также бар с холодильником, телевизор, аудио-система и кондиционер. Производство Lada «Консул» продолжалось вплоть до 2006 года, но точное количество выпущенных машин неизвестно.