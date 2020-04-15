АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada «Консул»

В Сети решили напомнить об уникальном российском лимузине Lada «Консул». Стильный проект, построенный на базе седана ВАЗ-2110, впервые представили публике в 1996 году.
В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada «Консул»

Пару десятков лет назад посетители Московского автосалона могли оценить экземпляр лимузина Lada «Консул» с индексом 21109. Этот необычный автомобиль на основе «десятки» получил модифицированную платформу, что позволило усилить кузов и увеличить длину до 4,91 метра. Модель существенно отличалась от тогдашних линеек АвтоВАЗа благодаря оригинальной радиаторной решетке, встроенным противотуманным фарам и боковыми дефлекторами.

«Консула» приводил в движение 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 93 л. с., который дополнялся 5-ступенчатой «механикой». Эксперты отмечают, что это был полноценный лимузин, а не габаритный седан: салон получил качественную кожаную отделку, вместо дивана размещались два раздельных кресла, а также бар с холодильником, телевизор, аудио-система и кондиционер. Производство Lada «Консул» продолжалось вплоть до 2006 года, но точное количество выпущенных машин неизвестно.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Советский самолет «Мечта» покорил сердца…
Беременная гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего…
В Барвихе неизвестные разбили BMW бывшего мужа Пугачевой Евгения…
В России особое внимание уделили защите жильцов интернатов от…
В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada…
Слава, "Руки вверх!" и амбиции: Алексей Потехин отмечает…
Эксперты рассказали о последствиях неисправности системы помощи…
Лера Кудрявцева запретила мужу Игорю Макарову заниматься…
В 2025 году начнется строительство российской базы на…
Американские эксперты рассказали о преимуществах LADA…
Американские ученые нашли способ прослушать ритм работы сердца пациента…
В Bentley раскрыли подробности об обновленном седане Flying…
"Пышно отмечать не будем": Гудков признался, что сделал предложение…
Новый кроссовер FAW T77 вскоре представят на рынке…
«Просыпайся с удовольствием»: Леонтьев нежно обратился к Пугачевой в день…
В России количество бессимптомных носителей коронавируса составляет…
“Банальные ворюги”: Андрей Разин рассказал, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев украли его…
Google разрабатывает собственный процессор для Pixel и…
Медики рассказали, как защитить легкие от загрязненного городского…
Toyota готовит к выпуску бюджетные седан и хэтчбек…
«Полуобморок»: В честь дня рождения Аллы Пугачевой Елена Воробей рассказала об их первой…
Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple…
Собянин сообщил об устранении очередей в московском…
Витас, Жасмин и другие звезды рассказали о первой встрече с Аллой…
Под Пензой многодетная дачница оказалась в ловушке из-за урагана и бездействия…
Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским…
«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай…
Redmi выпустила улучшенную версию наушников…
Просмотреть все новости