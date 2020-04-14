Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый день»

Андрей Чуев опубликовал фотографию родственницы, сделанную на территории пансионата для пожилых людей, где она живет. В комментарии звезда «Дом-2» сообщил, что пользователи Сети постоянно спрашивают о здоровье бабушки. Андрей Чуев объяснил, что руководство всегда работает на опережение, а как только начались первые заражения опасным вирусом в Москве, владелец закрыл пансионат на карантин. Весь обслуживающий персонал остался с живущими там пожилыми людьми, за что звезда «Дом-2» им очень благодарен.Андрей Чуев добавил, что каждый вечер созванивается со своей бабушкой Ольгой, поскольку днём ей некогда, она занята зарядкой, занятиями и прогулками на свежем воздухе по территории пансионата. В конце звезда «Дом-2» написал, что женщина чувствует себя хорошо и передает всем пользователям Сети большой привет.