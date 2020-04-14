«Торгует лицом»: Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за видео-поздравление в Сети

66-летняя певица предложила своим поклонникам порадовать близких и друзей авторским видео-поздравлением. Она опубликовала в своем блоге Instagram запись с обещанием подарить улыбку и незабываемые эмоции в каждом «обращении под заказ», поскольку из-за временных неблагоприятных обстоятельств с России многие мероприятия и праздники приходится отменять, что в свою очередь лишь расстраивает виновников торжества. Однако Юрий Лоза не разделил воодушевления своей коллеги и даже осудил ее.В недавнем интервью он сообщил, что ситуация в стране и мире в целом отразилась на отечественном шоу-бизнесе, поскольку все артисты временно остались без работы, «но это не значит, что нужно начать торговать лицом или становиться свадебным генералом». По словам исполнителя, заработанных денег до карантина должно хватить для обеспечения себя и своей семьи в более трудные времена.Кроме того, Юрий Лоза рассказал, что ему также предлагали заработать на видео-поздравлениях, но он наотрез отказался, так как «изображать счастье» не для него.