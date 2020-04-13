Власти России выделили 50 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам
Власти России выделили из федерального бюджета 50 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин собирается направить средства на выплаты медикам, рискующим жизнями в борьбе с коронавирусом.
Глава кабмина считает, что во время сложной эпидемиологической обстановки власти должны замотивировать медицинских работников. Выплаты положены сотрудникам правоохранительных, силовых и медицинских структур.
Мишустин поручил представителям Минздрава и губернаторам контролировать ход лечения пациентов с другими заболеваниями. Несмотря на пандемию, люди с хроническими, сердечно-сосудистыми недугами и раком должны получать квалифицированную помощь. При необходимости больных можно распределить по другим больницам, передает «ПолитЭксперт».
Глава кабмина считает, что во время сложной эпидемиологической обстановки власти должны замотивировать медицинских работников. Выплаты положены сотрудникам правоохранительных, силовых и медицинских структур.
Мишустин поручил представителям Минздрава и губернаторам контролировать ход лечения пациентов с другими заболеваниями. Несмотря на пандемию, люди с хроническими, сердечно-сосудистыми недугами и раком должны получать квалифицированную помощь. При необходимости больных можно распределить по другим больницам, передает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:06