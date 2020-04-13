Роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и детям

В случае развода супруги должны будут поделить совместно нажитое имущество, в том числе несколько машин и роскошный особняк стоимостью 140 миллионов рублей. Оксана Самойлова выставила фото из гостиной, намекнув фолловерам, что дом достанется ей и детям. Бизнес-вумен, комментируя пост, заявила, что совсем скоро перекрасит стены.Хейтеры незамедлительно стали задавать вопросы, на какие средства звезда будет содержать детей и дом, а фанаты объяснили, что семью содержит именно Самойлова, она успела и четверых детей родить, и успешный бизнес организовать. Кстати, после разговоров о разводе количество подписчиков её аккаунта увеличилось вдвое, поэтому фолловеры предположили, что её блог станет приносить и доходов в два раза больше.