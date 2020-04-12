В Совфеде поправки по потребкредитам примут на следующей неделе





После внесения изменений пени и штрафы не смогут превышать 20% от общей суммы потребительского займа. Банкам запретят подписывать договор страхования на весь срок кредитовании в случае его превышения 12 месяцев. Расчет полной стоимости займа планируется ужесточить.Депутаты и члены правительства хотят обезопасить россиян от дополнительных расходов на навязанные услуги. Подобная работа должна повысить уровень доверия между финансовыми организациями и заемщиками, а также усилить безопасность граждан.Банк России считает, что на фоне коронавируса отрасль может столкнуться с ростом проблемных кредитов. Ситуацию можно сгладить за счет введения кредитных каникул.