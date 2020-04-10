Александра Друзя могут вернуть в “Что? Где? Когда?” на Первом канале после обвинений в попытке подкупа





Не так давно Александр Друзь был отстранен с поста капитана команды игроков в интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?”. Его обвинили в попытке подкупить представителей шоу, чтобы узнать утвержденные вопросы. При этом игрок заявлял, что его пытаются оклеветать. После продолжительных разбирательств Первый канал принял решение вернуть Друзя в состав участников программы.Первая игра после перерыва Александра Друзя состоится 12 апреля в четвертой весенней серии. Магистр станет участником команды Виктора Сиднева.