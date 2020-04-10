Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный раздел
Энтузиасты сообщили об обнаружении в Windows 10 секретного раздела. Последний содержит информацию о новых возможностях программной оболочки.
Пользователь микроблога Twitter с ником Albacore рассказал, что в разделе также можно найти возможность голосования за различные нововведения. В инсайдерской сборке Windows 10, созданной для работы с тестировщиками, имеется шанс оставить отзыв в отношении той или иной опции.
По мнению Albacore, раздел сможет разрешить одну из существующих проблем системы обновления ОС, а именно даст возможность заранее оценить, какие именно функции были добавлены в оболочку. Вероятно, секретный раздел станет доступным для всех желающих в одном из очередных обновлений продукта от Microsoft. Точная дата презентации остаётся неизвестной.
В начале этого месяца пользователи Windows 10 очень негативно отреагировали на апдейт KB4541335, который должен был исправить часть выявленных ранее ошибок. По мнению интернет-комментаторов, этой цели не только не удалось добиться, но вместо этого были спровоцированы совершенно новые неполадки, приводящие к появлению «синего экрана смерти». В конце прошлого месяца Microsoft сообщила, что временно приостанавливает выпуск опциональных обновлений Windows 10. Такую позицию в американской компании пояснили повышенной нагрузкой на сотрудников во время активного действия карантинных мероприятий, из-за чего незначительные ошибки не могут быть исправлены. В то же время пакеты безопасности будут рассылаться с устойчивой регулярностью.
Пользователь микроблога Twitter с ником Albacore рассказал, что в разделе также можно найти возможность голосования за различные нововведения. В инсайдерской сборке Windows 10, созданной для работы с тестировщиками, имеется шанс оставить отзыв в отношении той или иной опции.
По мнению Albacore, раздел сможет разрешить одну из существующих проблем системы обновления ОС, а именно даст возможность заранее оценить, какие именно функции были добавлены в оболочку. Вероятно, секретный раздел станет доступным для всех желающих в одном из очередных обновлений продукта от Microsoft. Точная дата презентации остаётся неизвестной.
В начале этого месяца пользователи Windows 10 очень негативно отреагировали на апдейт KB4541335, который должен был исправить часть выявленных ранее ошибок. По мнению интернет-комментаторов, этой цели не только не удалось добиться, но вместо этого были спровоцированы совершенно новые неполадки, приводящие к появлению «синего экрана смерти». В конце прошлого месяца Microsoft сообщила, что временно приостанавливает выпуск опциональных обновлений Windows 10. Такую позицию в американской компании пояснили повышенной нагрузкой на сотрудников во время активного действия карантинных мероприятий, из-за чего незначительные ошибки не могут быть исправлены. В то же время пакеты безопасности будут рассылаться с устойчивой регулярностью.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:52