Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный раздел





Пользователь микроблога Twitter с ником Albacore рассказал, что в разделе также можно найти возможность голосования за различные нововведения. В инсайдерской сборке Windows 10, созданной для работы с тестировщиками, имеется шанс оставить отзыв в отношении той или иной опции.По мнению Albacore, раздел сможет разрешить одну из существующих проблем системы обновления ОС, а именно даст возможность заранее оценить, какие именно функции были добавлены в оболочку. Вероятно, секретный раздел станет доступным для всех желающих в одном из очередных обновлений продукта от Microsoft. Точная дата презентации остаётся неизвестной.В начале этого месяца пользователи Windows 10 очень негативно отреагировали на апдейт KB4541335, который должен был исправить часть выявленных ранее ошибок. По мнению интернет-комментаторов, этой цели не только не удалось добиться, но вместо этого были спровоцированы совершенно новые неполадки, приводящие к появлению «синего экрана смерти». В конце прошлого месяца Microsoft сообщила, что временно приостанавливает выпуск опциональных обновлений Windows 10. Такую позицию в американской компании пояснили повышенной нагрузкой на сотрудников во время активного действия карантинных мероприятий, из-за чего незначительные ошибки не могут быть исправлены. В то же время пакеты безопасности будут рассылаться с устойчивой регулярностью.