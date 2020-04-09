В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита Паттона





11-14 июня коллекционеры со всего мира получат возможность стать владельцами 77-летнего Dodge WC-57, который служил личным транспортным средством для генерала ВС США Смита Паттона. Уникальный армейский внедорожник выпускался в период с 1942 по 1945 годы и один из его экземпляров специально модифицировали для командира танкового корпуса. В 1944 году британские механики оснастили автомобиль передним и задним противоударным покрытием, сиреной, металлическими флагами и красными табличками с белыми звездами, которые позволяли военным идентифицировать машину по звуку и виду за многие километры.На само транспортное средство также установили пулемет Браунинга калибра 50 по личной просьбе Паттона, расположенный справа от лобового стекла. Генерал получал возможность вести огонь по вражеским самолетам и возможному противнику на земле. Стоит отметить, что герой войны часто выезжал на этом внедорожнике за линию боевых действий. Избегать вражеских пуль пассажирам и водителю помогало наличие мощного на то время 3,8-литрового двигателя V6 Dodge с 4-ступенчатой МКПП и максимальной отдачей в 94 л. с. Отреставрированный автомобиль уйдет с молотка в Kruse Plaza, а покупателю придется заплатить за него целое состояние.