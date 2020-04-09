В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита Паттона
На аукционе WorldWideAuction в США хотят выставить на продажу Dodge WC-57, ранее принадлежавший Смиту Паттону. Этот внедорожник был модифицирован по просьбе легендарного генерала Второй мировой войны и сохранился в отличном состоянии.
11-14 июня коллекционеры со всего мира получат возможность стать владельцами 77-летнего Dodge WC-57, который служил личным транспортным средством для генерала ВС США Смита Паттона. Уникальный армейский внедорожник выпускался в период с 1942 по 1945 годы и один из его экземпляров специально модифицировали для командира танкового корпуса. В 1944 году британские механики оснастили автомобиль передним и задним противоударным покрытием, сиреной, металлическими флагами и красными табличками с белыми звездами, которые позволяли военным идентифицировать машину по звуку и виду за многие километры.
На само транспортное средство также установили пулемет Браунинга калибра 50 по личной просьбе Паттона, расположенный справа от лобового стекла. Генерал получал возможность вести огонь по вражеским самолетам и возможному противнику на земле. Стоит отметить, что герой войны часто выезжал на этом внедорожнике за линию боевых действий. Избегать вражеских пуль пассажирам и водителю помогало наличие мощного на то время 3,8-литрового двигателя V6 Dodge с 4-ступенчатой МКПП и максимальной отдачей в 94 л. с. Отреставрированный автомобиль уйдет с молотка в Kruse Plaza, а покупателю придется заплатить за него целое состояние.
11-14 июня коллекционеры со всего мира получат возможность стать владельцами 77-летнего Dodge WC-57, который служил личным транспортным средством для генерала ВС США Смита Паттона. Уникальный армейский внедорожник выпускался в период с 1942 по 1945 годы и один из его экземпляров специально модифицировали для командира танкового корпуса. В 1944 году британские механики оснастили автомобиль передним и задним противоударным покрытием, сиреной, металлическими флагами и красными табличками с белыми звездами, которые позволяли военным идентифицировать машину по звуку и виду за многие километры.
На само транспортное средство также установили пулемет Браунинга калибра 50 по личной просьбе Паттона, расположенный справа от лобового стекла. Генерал получал возможность вести огонь по вражеским самолетам и возможному противнику на земле. Стоит отметить, что герой войны часто выезжал на этом внедорожнике за линию боевых действий. Избегать вражеских пуль пассажирам и водителю помогало наличие мощного на то время 3,8-литрового двигателя V6 Dodge с 4-ступенчатой МКПП и максимальной отдачей в 94 л. с. Отреставрированный автомобиль уйдет с молотка в Kruse Plaza, а покупателю придется заплатить за него целое состояние.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:32