АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита Паттона

На аукционе WorldWideAuction в США хотят выставить на продажу Dodge WC-57, ранее принадлежавший Смиту Паттону. Этот внедорожник был модифицирован по просьбе легендарного генерала Второй мировой войны и сохранился в отличном состоянии.

11-14 июня коллекционеры со всего мира получат возможность стать владельцами 77-летнего Dodge WC-57, который служил личным транспортным средством для генерала ВС США Смита Паттона. Уникальный армейский внедорожник выпускался в период с 1942 по 1945 годы и один из его экземпляров специально модифицировали для командира танкового корпуса. В 1944 году британские механики оснастили автомобиль передним и задним противоударным покрытием, сиреной, металлическими флагами и красными табличками с белыми звездами, которые позволяли военным идентифицировать машину по звуку и виду за многие километры.

На само транспортное средство также установили пулемет Браунинга калибра 50 по личной просьбе Паттона, расположенный справа от лобового стекла. Генерал получал возможность вести огонь по вражеским самолетам и возможному противнику на земле. Стоит отметить, что герой войны часто выезжал на этом внедорожнике за линию боевых действий. Избегать вражеских пуль пассажирам и водителю помогало наличие мощного на то время 3,8-литрового двигателя V6 Dodge с 4-ступенчатой МКПП и максимальной отдачей в 94 л. с. Отреставрированный автомобиль уйдет с молотка в Kruse Plaza, а покупателю придется заплатить за него целое состояние.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дагестане женщина с подтвержденным коронавирусом родила…
Няня новорождённого сына Бориса Грачевского подхватила коронавирусную…
Ученые разгадали секрет росписи яиц страусов в древних гробницах…
Mitsubishi Fuso готовится к выпуску водородных грузовиков e-Canter…
«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время…
Эксперты сравнили характеристики Haval F5 и Renault…
Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом…
В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75…
Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой…
В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита…
Ольга Чудакова рассказала о сложностях первого брака с Алексеем…
Ученые заставили акул учиться на примере друг…
Microsoft отложила презентацию двухэкранного ноутбука Surface…
Илана Юрьева не стала уходить из «Уральских пельменей» ради шоу с Юлией…
Вылечившаяся от коронавируса звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина стала донором…
Политолог Евгений Сатановский: "Пандемия вскрыла истинные желания людей и "поперла чистая…
Испанские курорты могут закрыть до конца 2021…
Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой…
Вячеслав Володин считает “беспределом” повышение цен на продукты в условиях…
«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время…
Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях…
Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться…
Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером…
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжат обучение в обычной…
Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator…
Ученый Мауро Феррари раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии…
«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на…
На Байкале проголодавшийся медведь-шатун напал на…
Просмотреть все новости