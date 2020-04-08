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В США от коронавируса скончался кантри-музыкант Джон Прайн

В США 8 апреля скончался обладатель двух статуэток «Грэмми» Джон Прайн. Жизнь кантри-музыканта оборвалась из-за вызванных коронавирусом осложнений.
В США от коронавируса скончался кантри-музыкант Джон Прайн

30 марта родственники Прайна опубликовали в микроблоге Twitter пост, в котором сообщили, что артист с симптомами коронавируса доставлен в больницу штата Теннеси. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Заболевание выявлено у его менеджера и жены.

Врачи каждый день сообщали родным об ухудшении состоянии Прайна. Музыканту провели интубацию трахеи, но и эта процедура не спасла ему жизнь, передают «Рамбер. Новости».

Ранее врач-диетолог рассказала, как заболела и вылечилась от коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:04

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