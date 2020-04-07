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Актриса Агата Муцениеце облачилась в креативное платье из груши

Актриса Агата Муцениеце в своём аккаунте в Instagram предложила своим поклонникам принять участие в креативном конкурсе. Она опубликовала фотографию, на которой предстала в платье из груши.

Пока другие российские знаменитости развлекают поклонников гендерными переодеваниями и сбривают всё, что можно, другие тренируются проявлять креативность. Модель и актриса Агата Муцениеце предложила своим поклонникам «примерить» на себе фруктовые наряды. Она посоветовала делать креативные снимки, чтобы развеять скуку на карантине. Для примера знаменитость также решила надеть платье из груши.

Поклонники оценили забавную фотографию Муцениеце. «Люблю такие интересные фотографии, буду тоже фотографировать, не для конкурса, а для интереса», − сообщила одна из подписчиц. Нашлись и те, кто последовал примеру актрисы и начал создавал креативные фотографии. Под публикацией отметились и отечественные звезды шоу-бизнеса. «Давайте без фруктов», − отшутился Вадим Галыгин.

Ранее стало известно о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Однако из-за карантина пара проводит время вместе на одной территории.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:28

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