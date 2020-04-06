В Южной Корее американцев при тестировании на коронавирус заставляют нюхать уксус
В Южной Корее американцев во время въезда на военные базы проверяют на коронавирус. При проведении теста на обоняние людей заставляют нюхать уксус.
Для предотвращения распространения заболевания военным измеряют температуру. Считается, что одним из первых симптомов коронавируса является потеря обоняния, поэтому Командование воинского контингента США заставляет всех нюхать уксус.
Среди дислоцирующихся в Корее военных коронавирус к 6 апреля выявили у 19 человек. В республике заболевание поразило более 10,2 тыс. граждан. Благодаря активным действиям властей корейцы прошли пик пандемии, передает «РЕН ТВ».
Ранее эксперты назвали правила мытья автомобиля во время карантина.
Для предотвращения распространения заболевания военным измеряют температуру. Считается, что одним из первых симптомов коронавируса является потеря обоняния, поэтому Командование воинского контингента США заставляет всех нюхать уксус.
Среди дислоцирующихся в Корее военных коронавирус к 6 апреля выявили у 19 человек. В республике заболевание поразило более 10,2 тыс. граждан. Благодаря активным действиям властей корейцы прошли пик пандемии, передает «РЕН ТВ».
Ранее эксперты назвали правила мытья автомобиля во время карантина.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:49