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БТР и БМП "Бумеранг" оснастят корпусом с повышенной плавучестью и защитой

Платформу "Бумеранг", на базе которой производятся БТР и БМП "Бумеранг", оснастят новым корпусом. По словам разработчиков, это предоставит бронетехнике повышенную плавучесть, защиту и комфорт для десанта.

Представители "Военно-промышленной компании" сообщают, что производитель намеревается повысить эффективность БТР и БМП "Бумеранг" при операциях на воде. Для этих целей на платформу установят усиленную броню, которую дополнит увеличенный корпус с повышенными показателями плавучести. Подобные новшества позволят более оптимально размещать группы бойцов в машине. По словам экспертов, это также скажется на скорости спешивания десанта и на снижении его утомляемости во время длительных маршей.

Известно, что бронетехника уже прошла предварительные испытания, по результатам которых была доказана необходимость размещения дополнительных навесных элементов. На данный момент платформа "Бумеранг" служит образцом для разработки двух новых машин - К-16 и К-17. Основные различия состоят в оснащении и типах орудий. К примеру, если первые бронетранспортер имеет в распоряжении 12,7-миллиметровый пулемет, то его родственный БМП оборудовали 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:55

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