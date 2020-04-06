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Актриса Ширли Дуглас скончалась на 87-м году жизни

Ширли Дуглас, запомнившаяся зрителям по блистательно сыгранной роли миссис Старч в картине «Лолита», скончалась на 87-м году жизни 5 апреля. О смерти актрисы в микроблоге Twitter сообщил ее 53-летний сын Кифер Сазерленд.

«Моей необыкновенной и яркой матери, прожившей невероятно насыщенную жизнь, не стало из-за пневмонии. Заболевание не связано с коронавирусом», - написал актер.

Дуглас появилась на свет в канадском городке Уэйберн 2 апреля 1934 года. Она являлась востребованной актрисой, игравшей в запоминающихся фильмах. Среди ее работ можно выделить «Ищите женщину», «Месмер», «Связанные насмерть».

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Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:32

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