Актриса Ширли Дуглас скончалась на 87-м году жизни
Ширли Дуглас, запомнившаяся зрителям по блистательно сыгранной роли миссис Старч в картине «Лолита», скончалась на 87-м году жизни 5 апреля. О смерти актрисы в микроблоге Twitter сообщил ее 53-летний сын Кифер Сазерленд.
Дуглас появилась на свет в канадском городке Уэйберн 2 апреля 1934 года. Она являлась востребованной актрисой, игравшей в запоминающихся фильмах. Среди ее работ можно выделить «Ищите женщину», «Месмер», «Связанные насмерть».
«Моей необыкновенной и яркой матери, прожившей невероятно насыщенную жизнь, не стало из-за пневмонии. Заболевание не связано с коронавирусом», - написал актер.
Дуглас появилась на свет в канадском городке Уэйберн 2 апреля 1934 года. Она являлась востребованной актрисой, игравшей в запоминающихся фильмах. Среди ее работ можно выделить «Ищите женщину», «Месмер», «Связанные насмерть».