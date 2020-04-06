Дональд Трамп пожелал выздоровления госпитализированному с коронавирусом Борису Джонсону

«От лица США хочу выразить свою поддержку и теплые слова борющемуся с вирусом Борису Джонсону, являющемуся не только выдающимся лидером, но и моим хорошим другом. Надеюсь, что этот сильный мужчина справится с недугом», - говорится на странице Белого дома в микроблоге Twitter.





Джонсон жаловался на высокую температуру и кашель, поэтому сдал анализы на коронавирус. 27 марта ему пришел положительный результат, поэтому политик самоизолировался и перешел на удаленную работу. Сейчас его состояние улучшилось, но температура еще не нормализовалась. В связи с этим 5 апреля врачи ради предосторожности приняли решение о госпитализации, а также появились сведения о подключении премьера к аппарату ИВЛ.