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Дональд Трамп пожелал выздоровления госпитализированному с коронавирусом Борису Джонсону

Премьер-министр Великобритании находится в больнице из-за коронавируса. Американский лидер Дональд Трамп, выступая на брифинге, пожелал Борису Джонсону проявить свое мужество и настроиться на скорейшее выздоровление.
Дональд Трамп пожелал выздоровления госпитализированному с коронавирусом Борису Джонсону

«От лица США хочу выразить свою поддержку и теплые слова борющемуся с вирусом Борису Джонсону, являющемуся не только выдающимся лидером, но и моим хорошим другом. Надеюсь, что этот сильный мужчина справится с недугом», - говорится на странице Белого дома в микроблоге Twitter.

Джонсон жаловался на высокую температуру и кашель, поэтому сдал анализы на коронавирус. 27 марта ему пришел положительный результат, поэтому политик самоизолировался и перешел на удаленную работу. Сейчас его состояние улучшилось, но температура еще не нормализовалась. В связи с этим 5 апреля врачи ради предосторожности приняли решение о госпитализации, а также появились сведения о подключении премьера к аппарату ИВЛ.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:19

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