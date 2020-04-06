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Ученые из США зафиксировали предельно высокое таяние ледников в Гималаях

Ученые из США, проводя исследования, сумели зафиксировать предельно высокое таяние ледников в Гималаях. В 2019 году было потеряно вдвое больше запасов льда, чем 40 лет назад.

Сотрудники Колумбийского университета пришли к такому выводу после сравнения результатов наблюдения, произведенного с 70-х годов ХХ столетия по 2019 год. В прошлом году в Гималаях растаяло, по меньшей мере, 8 миллиардов тонн льда, что повлекло появление водоемов больших размеров у подножья многих гор. Потеря льда может привести и к другой проблеме, а именно к выходу из берегов полноводных озер, которые могут затопить близко расположенные населенные пункты, каких большинство в регионе. Также присутствует вероятность появления нехватки пресной воды.

Таяние ледников в данное время происходит настолько стремительно, что приводит к обнажению подножий некоторых гор, где спасатели находят останки погибших альпинистов, пролежавшие там на протяжении десятилетий. Кроме того, неприкрытым стал мусор, ранее выброшенный людьми.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:00

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