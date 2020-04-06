Ученые из США зафиксировали предельно высокое таяние ледников в Гималаях





Сотрудники Колумбийского университета пришли к такому выводу после сравнения результатов наблюдения, произведенного с 70-х годов ХХ столетия по 2019 год. В прошлом году в Гималаях растаяло, по меньшей мере, 8 миллиардов тонн льда, что повлекло появление водоемов больших размеров у подножья многих гор. Потеря льда может привести и к другой проблеме, а именно к выходу из берегов полноводных озер, которые могут затопить близко расположенные населенные пункты, каких большинство в регионе. Также присутствует вероятность появления нехватки пресной воды.Таяние ледников в данное время происходит настолько стремительно, что приводит к обнажению подножий некоторых гор, где спасатели находят останки погибших альпинистов, пролежавшие там на протяжении десятилетий. Кроме того, неприкрытым стал мусор, ранее выброшенный людьми.