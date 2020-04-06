На аукционе в США продадут уникальный пикап-кабриолет Dodge Dakota LS Sport Convertible 1990





Проведение аукциона запланировано на июль этого года в Индианаполисе. Пикап-кабриолет Dodge Dakota LS Sport Convertible производился в 1989-1991 годы в партнерстве Dodge и Sunroof, что делает его весьма редким. Машина, которая будет продана с аукциона, выпущена в 1990 году. Она оснащается 3,9-литровым двигателем Magnum V6 мощностью 125 л. с., АКПП и задним приводом.Грузовик имеет метрическую разметку спидометра и одометра, что указывает на выпуск для европейского рынка. Его пробег не превышает 100 тыс. км, что специалисты назвали небольшим результатом, если в годовом выражении автомобиль проезжал не больше 3 тыс. км.