Меган Маркл расстроена из-за запрета запрета на социальное общение и отсутствие возможности видеться с матерью





Особенно эта мера касается людей пожилого возраста, поскольку они сильнее других восприимчивы к COVID-19. Меган Маркл только недавно начала жить недалеко от Голливудских холмов вместе со своим мужем и сыном Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Тем не менее встретиться с матерью Дорией Рэгланд она не может, хотя та живет в 15 минутах езды от дочери. Из-за режима самоизоляции и карантина граждане США не могут общаться с другими людьми. Как сообщает The Daily Mail, ссылаясь на анонимный источник, бывшая актриса расстроена из-за происходящего, так как вынуждена разговаривать с родительницей по видеосвязи. В регулярных «онлайн-встречах» принимает участие и наследник принца Гарри, который пытается махать рукой.Герцоги Сассекские верят, что в скором времени пик пандемии коронавируса пройдет, а болезнь начнет спадать. По завершению тяжелого периода супругам придется начать зарабатывать себе на жизнь. Известно, что Маркл подписала контракт с Disney, а ее муж сначала должен получить грин-карту, чтобы иметь право вести трудовую деятельность в США.