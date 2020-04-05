Американские ученые заявили, что COVID-19 появился не в Ухане





Роберт Гэри считает, что предмет происхождения новой коронавирусной инфекции следует изучить более тщательно. По мнению ученого, COVID-19 не создан человеком, поскольку у него нет использовавшейся раньше вирусной структуры. Он может принадлежать летучим мышам, а совпадение составляет 95%. При этом некоторые мутации в нем привели к чрезвычайной заразности. Также они позволили заразить клетки человека, что в итоге привело к пандемии.Анализ, проведенный командой Гэри, заставил исследователя предположить, что первоисточник коронавируса находился не в Ухане. Исследования указывают на то, вирус возник гораздо раньше первой вспышки в Китае.