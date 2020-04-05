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Доктор Комаровский посоветовал, что делать в случае заражения COVID-19

Доктор Евгений Комаровский часто делится рекомендациями в соцсетях по поводу сохранения здоровья. Теперь телеврач посоветовал, что делать в случае заражения COVID-19.

Евгений Комаровский недавно разъяснил в онлайн-трансляции своим фанатам, как нужно поступать при выявлении первых симптомов коронавирусной инфекции. По словам врача, в первую очередь больному следует позвонить своим коллегам и знакомым, с которыми он контактировал за последние две недели. Следующим этапом станет самоизоляция, во время которой зараженному и его семье нельзя покидать дом. Комаровский заявляет, что в случае инфицирования он будет сидеть на карантине и лечиться самостоятельно с помощью "компотов и фруктов".

Медик говорит, что при плохом самочувствии планирует лечиться соответствующими препаратами, а если поднимется температура, назначит курс парацетамола. Кроме того, он собирается проверять, не превышает ли комнатная температура 20 градусов и не повышается ли уровень влажности в помещении. Стоит отметить, что самолечение является опасным для здоровья, поэтому необходимо обратиться за помощью к семейному врачу или сотрудникам скорой помощи.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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