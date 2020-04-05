Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с подписчиками





Эта история началась несколько недель назад, когда возлюбленный Ольги Бузовой сообщил о своем намерении сбросить лишний вес и достичь отметки в 85 килограммов. На протяжении долгого времени Давид Манукян занимался спортом на открытых площадках, бегал и правильно питался. За этот период певец успел сбросить 13 килограммов, но затем в России ввели карантин, и знаменитость прекратил свои тренировки, так и не дотянув до обещанной цели. Так как это был спор, который исполнитель проиграл подписчикам, ему пришлось побриться налысо., - сообщил бойфренд телеведущей. Конечно же, большинство фолловеров требовали, чтобы их кумир выполнил условия пари.А побрила рэпера сама Бузова, взяв в руки соответствующий инструмент и оставив блогера без волос. По мнению поклонников, теперь Манукян выглядит намного лучше. Раньше пару подозревали в фиктивном романе. В соцсетях многие юзеры писали, что певица прикрывает приятеля с нетрадиционной сексуальной ориентацией.