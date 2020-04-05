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Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с подписчиками

Давид Манукян проиграл спор с подписчиками, в результате чего был вынужден побриться налысо. Ранее блогер обещал похудеть на 20 килограммов, однако не успел из-за самоизоляции.
Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с подписчиками

Эта история началась несколько недель назад, когда возлюбленный Ольги Бузовой сообщил о своем намерении сбросить лишний вес и достичь отметки в 85 килограммов. На протяжении долгого времени Давид Манукян занимался спортом на открытых площадках, бегал и правильно питался. За этот период певец успел сбросить 13 килограммов, но затем в России ввели карантин, и знаменитость прекратил свои тренировки, так и не дотянув до обещанной цели. Так как это был спор, который исполнитель проиграл подписчикам, ему пришлось побриться налысо. «Бриться мне или нет, решайте вы», - сообщил бойфренд телеведущей. Конечно же, большинство фолловеров требовали, чтобы их кумир выполнил условия пари.

А побрила рэпера сама Бузова, взяв в руки соответствующий инструмент и оставив блогера без волос. По мнению поклонников, теперь Манукян выглядит намного лучше. Раньше пару подозревали в фиктивном романе. В соцсетях многие юзеры писали, что певица прикрывает приятеля с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:00

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