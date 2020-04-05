Виктория Бекхэм опубликовала в Сети снимок без макияжа

На фотографии Виктория Бекхэм запечатлена вместе со своей собакой по кличке Фиг. «Даже наши питомцы чувствуют себя неуверенно. Давайте найдем время, чтобы показать им любовь. Что вы делаете, чтобы ваши питомцы чувствовали себя любимыми?», – подписала пост певица. Для снимка бывшая участница группы Spice Girls не стала наносить макияж и предстала перед поклонниками в естественном образе.Опубликованный знаменитостью кадр пришёлся по душе её многочисленным подписчикам. Пользователи соцсети Instagram приятно удивились тому, как выглядит кожа 45-летней исполнительницы, являющейся мамой четверых детей, и отметили, что её внешний вид прекрасен. Для достижения такого результата Бекхэм тратит немало средств на разные процедуры. Так, недавно в одном из косметических салонов дизайнер потратила приблизительно тысячу евро.