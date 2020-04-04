«Заставлять, прыгать с шариками?»: Дочь звезд «Дом-2» Артёмовой и Кузина перестала принимать прикорм

Наследница звезд «Дома-2» беспокоит свих родителей. Изначально она не хотела пить грудное молоко и в итоге оно пропало. По причине проблем с лактацией Артёмова докармливала малышку смесью на козьем молоке. По возрасту ей уже можно вводить прикорм, однако девочка отказывается его есть. По словам бывшей участницы телестройки, 2 недели назад она планировала кормить дочь кабачками, брокколи и гречкой, но при виде каши та начинает морщиться., - посетовала супруга Кузина.Артёмова решила обратиться за советом к поклонницам, поскольку не знает, что делать дальше. Опытные матери успокоили и поддержали девушку, отметив, что ее дочери может не нравится вкус предлагаемой еды. Фолловеры порекомендовали звезде начать прикорм с фруктовой или молочной пищи, но не заставлять девочку доедать.