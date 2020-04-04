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Лолита лишила наследства дочь Еву из-за особенностей ее развития

Лолита Милявская стала гостей Youtube-передачи «А поговорить?», где рассказала, почему оставила свою дочь Еву без наследства. Оказалось, 21-летняя девушка отличается от других людей особенностями развития.
Лолита лишила наследства дочь Еву из-за особенностей ее развития

Как сказала артистка, ее наследница живет в своем мире и совсем не похожа на своих сверстников. Она не может отстаивать собственные интересы, в связи с чем ее могут обидеть и отнять средства, однако Лолита не может позволить этому случиться. Певица рассказала, что недоношенные дети имеют некоторые особенности развития, поэтому она оформила свое наследство на других людей. Тем не менее знаменитость позаботилась о дочери Еве. Она отметила, что после ее смерти девушка не останется без финансовой поддержки.

Сейчас наследница исполнительницы живет и учится в Европе, а раньше вместе с бабушкой проживала в Киеве, весьма редко встречаясь с матерью. Как известно, Лолита в то время зарабатывала деньги для родных. Девушка родилась во время брака матери с Александром Цекало, но он не является ее отцом. Имя этого мужчины Милявская не называет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:45

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