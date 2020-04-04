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Диетологи рассказали, как сохранить фигуру на удаленной работе

В связи с распространением по миру коронавирусной инфекции, многих сотрудников перевели на удаленную работу. Диетологи рассказали, как сохранить фигуру, когда находишься в домашнем режиме.

Диетологи рассказали, как сохранить фигуру на удаленной работе


По словам специалистов, даже если приходится работать дистанционно, нужно питаться по графику. Завтрак следует принимать через час после пробуждения, а между ужином и обедом должно быть не менее четырех-пяти часов промежутка. Такой четкий режим позволит не перекусывать неограниченное количество раз, отвлекаясь от работы.

Также избежать частых трапез поможет тщательно продуманное меню. В каждый прием пищи диетологи советуют включать блюда, в которых достаточное количество полезных жиров, белков и углеводов. Кроме этого, в случае жажды лучше пить простую воду. Тем, кто хочет сохранить фигуру на удаленной работе, следует забыть о газированных напитках и соках. Вода отлично справляется с «фантомным голодом», а также хорошо влияет на состояние кожи и общий внешний вид человека.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:58

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