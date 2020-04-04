Медики нашли у Селены Гомес симптомы биполярного расстройства

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера пообщалась в прямом эфире соцсети Instagram с коллегой по сцене Майли Сайрус. В беседе с эпатажной певицей Селена Гомес сделала резонансное заявление о состоянии своего психического здоровья.Как оказалось, некоторое время назад 27-летняя знаменитость посетила одну из лучших психиатрических лечебниц Америки. Пообщавшись с местными специалистами и рассказав о «множестве разных вещей», которые пришлось пережить за последнее время, певица выяснила, что у нее присутствуют симптомы биполярного расстройства.Как утверждает популярная исполнительница, подобный диагноз ее не пугает, страшит только неизвестность. При этом знание о том, в чем именно заключается проблема, наоборот помогает Селене Гомес лучше понять себя и работать над решением проблемы.Биполярное расстройство, или, как его ранее называли, маниакально-депрессивный психоз - не редкий диагноз среди мировых знаменитостей. От подобного психического расстройства страдают такие мировые знаменитости как Кэтрин Зета-Джонс, Стивен Фрай, Мэрайя Кэри, Деми Ловато и другие.