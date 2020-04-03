«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и Прилучного

Месяц назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили, что готовятся к разводу. Супруги не вдавались в подробности и не объясняли публике, что стало причиной подобного решения, однако, по словам знаменитостей, оно является окончательным. Поклонники пары были шокированы заявлением актеров и до последнего не верили, что те разойдутся, однако поводов для таких сомнений звезды «Закрытой школы» не давали.В последнее же время ситуация изменилась. В связи с карантином Прилучный и Муцениеце начали проводить больше времени вместе и, даже если на это артисты пошли ради детей, совместный досуг может спасти их отношения.О том, реально ли такое развитие событий, недавно высказалась экстрасенс Галина Янко. Как заявила потомственная алтайская ясновидящая, «развод в этой паре не планируется», и Павел Прилучный скоро вернется в семью. Однако женщина на стороне у него еще есть, и когда она осознает, что партер от нее уйдет, она начнет ему мстить. Это спровоцирует еще один кризис в отношениях Муцениеце с мужем, но они все равно сумеют сохранить брак.