«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и Прилучного
Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем отношений Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. По словам алтайской ясновидящей, «развод в этой паре не планируется», хотя у актера и есть женщина на стороне.
Месяц назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили, что готовятся к разводу. Супруги не вдавались в подробности и не объясняли публике, что стало причиной подобного решения, однако, по словам знаменитостей, оно является окончательным. Поклонники пары были шокированы заявлением актеров и до последнего не верили, что те разойдутся, однако поводов для таких сомнений звезды «Закрытой школы» не давали.
В последнее же время ситуация изменилась. В связи с карантином Прилучный и Муцениеце начали проводить больше времени вместе и, даже если на это артисты пошли ради детей, совместный досуг может спасти их отношения.
О том, реально ли такое развитие событий, недавно высказалась экстрасенс Галина Янко. Как заявила потомственная алтайская ясновидящая, «развод в этой паре не планируется», и Павел Прилучный скоро вернется в семью. Однако женщина на стороне у него еще есть, и когда она осознает, что партер от нее уйдет, она начнет ему мстить. Это спровоцирует еще один кризис в отношениях Муцениеце с мужем, но они все равно сумеют сохранить брак.
Месяц назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили, что готовятся к разводу. Супруги не вдавались в подробности и не объясняли публике, что стало причиной подобного решения, однако, по словам знаменитостей, оно является окончательным. Поклонники пары были шокированы заявлением актеров и до последнего не верили, что те разойдутся, однако поводов для таких сомнений звезды «Закрытой школы» не давали.
В последнее же время ситуация изменилась. В связи с карантином Прилучный и Муцениеце начали проводить больше времени вместе и, даже если на это артисты пошли ради детей, совместный досуг может спасти их отношения.
О том, реально ли такое развитие событий, недавно высказалась экстрасенс Галина Янко. Как заявила потомственная алтайская ясновидящая, «развод в этой паре не планируется», и Павел Прилучный скоро вернется в семью. Однако женщина на стороне у него еще есть, и когда она осознает, что партер от нее уйдет, она начнет ему мстить. Это спровоцирует еще один кризис в отношениях Муцениеце с мужем, но они все равно сумеют сохранить брак.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:21