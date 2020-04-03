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«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и Прилучного

Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем отношений Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. По словам алтайской ясновидящей, «развод в этой паре не планируется», хотя у актера и есть женщина на стороне.
«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и Прилучного

Месяц назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили, что готовятся к разводу. Супруги не вдавались в подробности и не объясняли публике, что стало причиной подобного решения, однако, по словам знаменитостей, оно является окончательным. Поклонники пары были шокированы заявлением актеров и до последнего не верили, что те разойдутся, однако поводов для таких сомнений звезды «Закрытой школы» не давали.

В последнее же время ситуация изменилась. В связи с карантином Прилучный и Муцениеце начали проводить больше времени вместе и, даже если на это артисты пошли ради детей, совместный досуг может спасти их отношения.

О том, реально ли такое развитие событий, недавно высказалась экстрасенс Галина Янко. Как заявила потомственная алтайская ясновидящая, «развод в этой паре не планируется», и Павел Прилучный скоро вернется в семью. Однако женщина на стороне у него еще есть, и когда она осознает, что партер от нее уйдет, она начнет ему мстить. Это спровоцирует еще один кризис в отношениях Муцениеце с мужем, но они все равно сумеют сохранить брак.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:21

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