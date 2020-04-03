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Ученые разгадали 1400-летнюю загадку «красного знака» в небе над Японией

Благодаря современным достижениям науки ученые сумели разгадать 1400-летнюю загадку «красного знака», появившегося в небе над Японией. «Хвост фазана», который древние приняли за плохое предзнаменование, на самом деле был полярным сиянием.

Дело в том, что люминесценция верхних слоев атмосферы не всегда бывает окрашена в желто-зеленую гамму цветов. Иногда, в зависимости от того, какие элементы магнитосферы активируются заряженными частицами, Аврора может менять палитру оттенков. Поэтому в появлении в небе над Японией 30 декабря 620 года «красного знака» нет ничего такого, чего бы не могла объяснить современная наука.

Для подтверждения теории о красном полярном сиянии ученые также использовали описания свечений в небе из более поздних источников. Полученная таким образом информация, а также научные изыскания в отношении магнитного поля Земли, дали необходимое количество данных для составления карты магнитосферы того времени. Благодаря этому ученым стало понятно, что 1400 лет назад Япония находилась на широте около 33 градусов, что и объясняло появление в небе над ней сияния.

В разработке у ученых была также версия о комете, которая могла бы оставить след, напоминающий «хвост фазана», но в ней было слишком много несоответствий. Главной из них являлся цвет «знака», который не характерен для вспышки при падении комет.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:46

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