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Светлана Лобода кардинально изменила внешний вид на карантине

Популярная исполнительница Светлана Лобода решила существенно изменить образ во время карантина. Результат своего эксперимента певица продемонстрировала поклонникам, опубликовав соответствующую запись в своём Instagram-аккаунте.

Как и многие люди, Светлана Лобода в настоящее время находится на самоизоляции. Певица призывает поклонников следовать её примеру и даёт советы, как не подхватить коронавирусную инфекцию. Также знаменитость активно делится с фанатами новыми публикациями. На днях артистка разместила новые снимки, на которых она запечатлена в новом образе – без чёлки и с более длинными волосами. Более того, исполнительница решила сменить цвет локонов. «Время перемен», – подписала пост Лобода.

Новый имидж певицы пришёлся по душе её подписчикам, в числе которых оказались продюсер Яна Рудковская и композитор Игорь Крутой. Пользователи соцсети Instagram оставили восторженные комментарии, отметив, что в новом образе исполнительница выглядит более естественно и красиво.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:35

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